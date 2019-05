Puglia, novantenne chiama il 118 per andare da Salvini

Tra striscioni e manifestazioni contro la visita di Matteo Salvini in Puglia, c'è anche chi ha fatto di tutto pur di vederlo e incontrarlo. Si tratta di Maria, un'anziana donna di 90 anni circa che ha chiamato il 118 per farsi accompagnare a Gioia del Colle (un Comune in provincia di Bari) per incontrare proprio lui, Matteo Salvini. Maria è costretta a vivere su una sedia a rotelle, probabilmente in una frazione di Gioia del Colle. Non si è persa d’animo e appena ha saputo che c’era Salvini in Puglia ha deciso di raggiungerlo con un’ambulanza. "Ieri mi ha commosso la signora Maria” ha dichiarato Salvini. “È arrivata, mi ha abbracciato e mi ha regalato un cosa che, mi ha detto, la accompagnava da anni: questo piccolo crocifisso. Mi ha detto: Matteo, fa parte di me da anni ma te lo do perchè la Madonna protegga tutti voi che state lavorando per il bene dell'Italia". Sono queste le parole piene di commozione del ministro dell’Interno. Ne ha parlato nel corso di un comizio in vista delle elezioni europee a Putignano, nel barese e ha aggiunto: “Per me vale più di tutti i sondaggi". Salvini ha chiuso il comizio mostrando il crocifisso e ha aggiunto:”Questo non è un simbolo di sopraffazione, ma un simbolo di civiltà e rispetto. Se a qualcuno dà fastidio il crocifisso, torni al paese dal quale è venuto. Noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, testimoniare la nostra fede e le nostre radici".