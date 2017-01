Pugni e bottiglie sulla volante. Immigrato pesta un poliziotto

Gli insulti, le bottigliate, infine il pugno che manda all'ospedale un poliziotto. La cronaca della follia di un profugo si è svolta a Vicenza nella serata di lunedì e si è conclusa con l'arresto di Hassan Williams, nigeriano 37enne, ora accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. A rimetterci è stato l'agente della Volante che per portare a termine il fermo ci ha rimesso il setto nasale.

Il video choc delle violenze del migrante sta intanto facendo il giro dei social network (guarda il video). Nelle immagini si vede Hassan insultare e poi colpire la Volante con una bottiglia raccolta poco prima in un cassonetto dell'immondizia. Quando poi gli agenti scendono dall'auto di servizio, l'immigrato continua a minacciarli con il collo della bottiglia, facendo uno scatto in direzione di un poliziotto brandendo il vetro in mano e costringendo l'agente a fare alcuni passi indietro. Poi il nigeriano scappa, dando vita ad un lungo inseguimento. Alcuni isolati più in là, scrive Il Giornale di Vicenza, il nigeriano pesta uno dei poliziotti colpendolo con un montante al volto e fratturandogli le ossa del naso.

La violenza del migrante ha costretto l'agente a ricorrere alle cure dell'ospedale, mentre il profugo senza fissa dimora e in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà rimanere in carcere fino al 23 gennaio, data in cui è stata fissata l'udienza del processo a suo carico.