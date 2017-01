Qatar Airways regala biglietti aerei con una caccia al tesoro

La compagnia aerea Qatar Airways ha inaugurato un'iniziativa promozionale molto singolare, che permette ai clienti di vincere dei biglietti aerei tramite una vera e propria caccia al tesoro. La Treasure Hunt, come è stata chiamata, fa parte del Qatar Airways Travel Festival e invita i potenziali viaggiatori a cercare all'interno del sito internet della compagnia aerea il Golden Ticket.

Le 9 località verso le quali è possibile vincere una coppia di biglietti premio sono: Dubai, Emirati Arabi, Singapore, Adelaide, Auckland, Kuala Lumpur, Namibia e le Seychelles. A partecipare sono amessi i clienti che partono da Italia, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Per cercare di vincere, ogni Paese ha un giorno prestabilito e bisogna seguire alcune regole ben precise, spiegate dalla stessa compagnia.

Durante la prima fase bisogna guardare il video relativo al proprio Paese (disponibile sul canale Youtube del vettore) per scoprire gli indizi e identificare le città dove si nascondono i golden ticket (se non riesci a riconoscere la città prova a guardare le immagini da più vicino per maggiori indizi).

Nel giorno della caccia al tesoro bisogna effettuare una ricerca voli per una persona (andata e ritorno in Economy Class) sul sito della compagnia per la destinazione scoperta e tentare di indovinare le date in cui trovare lo speciale biglietto.

Successivamente bisognerà cercare finché non verranno trovare le date (dal 23 gennaio al 29 novembre 2017) in cui si nasconde il Golden Ticket e se ci si riesce, basterà concludere la prenotazione.