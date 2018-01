Quando Marina Ripa di Meana andò in tv coperta da un velo

Marina Ripa di Meana si è spenta a 76 anni. Da tempo combatteva contro un cancro. E proprio la malattia le aveva sfigurato il volto dopo una reazione allergica ad un farmaco che stava assumendo proprio a causa del tumore. La Ripa di Meana però aveva deciso di mostrarsi in tv, alle telecamere di Pomeriggio Cinque, per raccontare la sua esperienza. Una scelta coraggiosa che lei stessa ha poi speigato in questo modo qualche mese fa: "Sono 29 anni che combatto contro il cancro - spiega -. Mi hanno tolto un rene e poi ho dovuto ricominciare le chemio e le terapie. È una battaglia molto difficile. L’ultima terapia mi ha fatto svegliare una mattina in quello stato. Mi sono precipitata all’ospedale dove sono in cura. Per 10 giorni mi hanno sottoposto a varie terapie. Adesso sto meglio, ma la sera divento rossa come se fossi abbronzata. Ti ho chiesto di poter raccontare questa storia, Barbara, perché voglio dimostrare alle persone che la scienza sta andando avanti. Ne sono la prova vivente: combatto da 16 anni. È vero che l’altro giorno, quando mi sono scattata quella foto, pensavo di morire. Ho avuto uno choc anafilattico, mi si è chiusa la gola".



Un calvario lungo quello di Marina Ripa di Meana che è durato diversi anni fino all'atto conclusivo di oggi con la morte. Ha sempre mostrato grande forza nell'affrontare la malattia e proprio in quella occasione aveva deciso di raccontare la sua storia per incoraggiare alle cure chi si trovava nelle sue stesse condizioni: "In sedici anni ho avuto momenti brutti, ma la chemioterapia bisogna farla. Non credete alle terapie alternative. Io vado avanti con le cure classiche che mi danno speranza, non con i palliativi e i ciarlatani. Ho chiesto ai medici se esiste un modo per scongiurare una reazione allergica di questo tipo. Mi hanno detto di no, ma ciò non vuol dire che non bisogna curarsi".