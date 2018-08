Quando Morandi diceva "Il mio ponte in Sicilia? ​Non so quanto dura..."

Il viadotto Akagras di Agrigento, progettato da Riccardo Morandi è chiuso da tempo. La struttura è a rischio e soprattutto dopo il crollo di Genova si sono accesi i riflettori sul ponte per interventi di manutenzione. Ma i rischi dell'Akagras arrivano da lontano e li segnalava, come riporta il Corriere, lo stesso ingegnere già negli anni '70: "Quanto dura il mio ponte? Non lo so, ogni struttura ha la sua vita di funzione. Chi viene dopo di me deve saperlo manutenere".

A rivelare le parole di Morandi è stato il geometra Rosario D'Ottavio che ha lavorato con l'ingegnere. "Adesso c'è una vera e propria psicosi. L'ingegnere Morandi era un genio, un avanguardista, un precursore del cemento precompresso. Morandi nelle sue opere portava avanti il suo concetto: progettare strutture avveniristiche puntando su bellezza e spettacolarità. Non sulla durata". Infine avanza dei dubbi sull'uso del calcestruzzo: "È come un essere umano che cresce e invecchia. In più, immaginiamo, che a questo anziano vengano messi dei pesi sulla testa. Va pertanto aiutato con interventi di recupero che però non devono appesantire la struttura".