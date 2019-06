Quattro chili di droga nello stomaco, a Verona arrestati 4 corrieri nigeriani

La Guardia di Finanza ha fermato quattro corrieri della droga all’aeroporto Valerio Catullo di Verona con quattro chili di sostanze stupefacenti in corpo. Sono tre uomini e una donna di nazionalità nigeriana tra i 22 e i 29 anni, ricoverati a scopo precauzionale in rianimazione per aver ingerito 350 ovuli contenenti 2,8 kg di eroina e 1,2 kg di cocaina. I quattro extracomunitari sono stati arrestati venerdì sera per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, mentre transitavano dalla dogana, in arrivo con voli da Francoforte e Monaco di Baviera. I finanzieri sono stati insospettiti dal nervosismo e dalla fretta di raggiungere l’uscita mostrato dai quattro, che fermati ai controlli avrebbero dichiarato di essere rifugiati. Le radiografie effettuate all’ospedale del quartiere scaligero Borgo Roma, dove sono stati condotti per accertamenti, hanno rivelato gli involucri presenti negli stomaci.

Da ulteriori analisi si è potuto stimare che la droga, di alto grado di purezza, avrebbe avuto un valore di mercato di circa 250mila euro. I quattro trafficanti sono stati ricoverati negli ospedali di Verona, Villafranca, Negrar e Peschiers per poi essere trasferiti al carcere di Montorio. Potrebbero rischiare fino a 20 anni di galera.

Su Twitter il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana si è complimentato così con le forze dell'ordine: "Mi congratulo con la Guardia di Finanza di #Verona per aver fermato, all'aeroporto Catullo, quattro nigeriani che avevano ingerito 350 ovuli di cocaina ed eroina. Siamo grati alle forze dell'ordine per il loro lavoro"