Quei sensi di colpa con cui gli infelici vogliono soggiogarci

Noi proviamo senso di colpa quando provochiamo una sofferenza a qualcuno a cui vogliamo bene o non riusciamo a porvi rimedio. Succede molto spesso alle persone sensibili che si preoccupano dei loro familiari, degli amici, dei dipendenti e, se qualcosa va male, che si rimproverano per aver sbagliato o per non aver fatto abbastanza.

C'è, invece, chi tende a provocare il senso di colpa negli altri. Ricordo una madre dolcissima che aveva una figlia molto devota. La ragazza poteva avere boyfriend a piacimento. Ma quando incominciava a fare progetti di matrimonio la madre istantaneamente si ammalava. La figlia, attanagliata dal senso di colpa, finiva per rinunciare e restare con lei.

I figli, talvolta, ricattano emotivamente i genitori quando, dopo un divorzio, si risposano. Ho presente il caso di una donna di quarant'anni che quando la madre, dieci anni dopo la morte del marito, pensava di risposarsi la faceva sentire in colpa dicendole che tradiva la memoria di suo padre. Peggio è capitato a un mio amico divorziato che voleva festeggiare con la nuova fidanzata la notte di Capodanno. La ex moglie convinse i figli a telefonare al papà rimproverandolo di averli lasciati soli. Il poveretto, preso dal rimorso, lasciò la ragazza e tornò in fretta e furia a casa. Ma non li trovò. Erano andati in discoteca con gli amici a festeggiare l'anno nuovo.

Vi sono, infine, persone che non provano senso di colpa perché accusano continuamente gli altri. Non le sentirete mai dire che hanno sbagliato, che avrebbero dovuto agire diversamente o che si pentono. Qualunque cosa succeda la colpa non è mai loro ma di qualche malvagio. Ogni volta che costoro mi parlano io sento sempre una nota di rimprovero nelle loro parole e mi domando cosa ho fatto di male. Vivendo con loro siete sempre sotto processo e sempre colpevoli. Per non farsi asservire dovete ripetervi che sono collerici ed infelici e sfogano in questo modo il loro rancore.