Quei tour del Vaticano che fruttano quasi 20mila euro al giorno

Chiunque si avvicini a piazza San Pietro non può non accorgersi del numero di persone impiegate per dare impulso alle visite guidate, che vengono anche chiamati tour.

Il Vaticano, del resto, è una delle principali attrattive vicine o di Roma Capitale, mentre la promozione messa in atto su strada continua ad interessare le dinamiche turistiche della città capitolina. Vale per molti ristoranti del centro, per esempio. Certo, rispetto a quello che avviene attorno alla Santa Sede, è soprattutto un particolare a spiccare. Almeno una volta letta questa inchiesta de Il Messaggero. Approfondendo l'entità del giro d'affari, infatti, viene certificato l'ottenimento di "quasi" ventimila euro al giorno.

Guadagnati da chi? Nell'articolo del quotidiano sopracitato viene fatto presente come ad esercitare in quei luoghi siano "almeno" quindici agenzie. Una persona intenta a camminare lungo via della Conciliazione e lungo gli spazi limitrofi, per esempio, avrà modo di constatare la presenza di soggetti con pettorine distintive. Potrebbero essere quelli che vengono definiti "promotori". E leggendo quanto appena riportato, quelli non sembrano far parte di un mercato di poco conto, che è poi questo dei tour. Considerando che il turismo religioso è aperto, per così dire, anche, se non soprattutto, il fine settimana, la cifra indicata potrebbe essere moltiplicata per un numero di giorni davvero cospicuo. Se moltiplicassimo 20mila euro per 365 giornate, per esempio, verrebbero fuori oltre 7milioni, ma si tratta di una mera ipotesi statistica. Non sarà di sicuro quella la risultante economica di un anno lavorativo.

Poi c'è tutta la dinamica innescata con chi, come l'amministrazione guidata da Virginia Raggi, avrebbe voce in capitolo. Esisterebbe un regolamento comunale, ma insomma a Roma la consuetudine a volte la fa da padrona.