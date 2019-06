Quelle coperte termiche sui balconi di Palermo per dire no ai porti chiusi

La protesta dei balconi non si arresta. E dopo quella di Milano contro Matteo Salvini, ecco quella di Palermo sempre contro il ministro dell'Interno e il suo decreto Sicurezza. Succede che sui poggioli della Cgil cittadina sono comparse coperte termiche stese per dire no alla chiusura dei porti e sì all'accoglienza.

"No alla chiusura dei porti, al decreto Sicurezza e all’esclusione; sì all'accoglienza, alla solidarietà, ai diritti e all'uguaglianza" il mantra anti-salviniano del sindacato.

Si tratta di un'iniziativa che dà seguito alla Giornata mondiale del rifugiato di ieri (giovedì 20 giugno, ndr), in occasione della quale è stata lanciata la campagna #IoAccolgo ed è stato lanciato l'invito, a tutti, di stendere sui balconi coperte termiche, quelle che vengono usate per proteggere i naufraghi in mare, evitando loro l'ipotermia.