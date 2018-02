Quella intuizione dietro la grafia di Luciano Spalletti

Osservandola la grafia di Luciano Spalletti sono rimasta meravigliata per la complessità dei segni grafici che fanno emerge una personalità estroversa, dinamica e originale, ma diversa da come si presenta nelle interviste, dove appare molto controllato nelle parole e nei gesti. Possiede molta fiducia in sé stesso che lo porta ad idealizzare ogni cosa che fa, per cui ci mette tutta la sua immaginazione, che può portarlo a momenti di ambizione e a presumere un po’ di sé.

L’emozione e l’ansia interiore non sempre gli permettono di soppesare con discernimento situazioni e persone (vedi grafia con allunghi inferiori e superiori rigonfi, la lettera “A” in stampatello e l’originalità della E maiuscola); sono segni che l’avrebbero predisposto all’architettura o nel mondo artistico poiché immaginazione e originalità avrebbero potuto aprire le porte e gli avrebbero permesso di “fare più gol”, saturando così anche l’ambizione. La grafia mette in luce una sensibilità e un’intuizione particolare, che forse nella professione attuale non è molto capita. Ideali e pulsionalità si mescolano nella personalità di Spalletti, così pure il suo stile creativo non sempre può essere compreso in un mondo dove ciò che conta è “fare gol”. (Clicca qui per guardare la grafia di Luciano Spalletti)