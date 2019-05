"Qui non sei benvenuto": i pompieri rimuovono lo striscione anti-Salvini

"Non sei il benvenuto" . A Brembate, in provincia di Bergamo, appeso alle finestre di un palazzo era comparso uno striscione indirizzato al vicepremier Matteo Salvini, di passaggio in città. Poco dopo, il lenzuolo è stato rimosso dai vigili del fuoco e questa mattina sui social si è scatenata la polemica.

"Chi ha dato loro l'ordine di intervenire? A che titolo?" , ha commentato in un tweet il sindaco Pd di Bergamo, Giorgio Gori, postando alcune foto del lenzuolo con la scritta rivolta a Salvini. I pompieri sono intervenuti con l'autoscala, hanno raggiunto il piano e tolto lo striscione, esposto da un cittadino dalle sue finestre.

Stamattina alle 9 Salvini parlava a Brembate (Bergamo) ad un’iniziativa di partito. Una signora ha esposto alla finestra uno striscione (vedi foto). Poco dopo lo striscione è stato rimosso dai vigili del fuoco. Domando: chi ha dato loro l’ordine di intervenire? A che titolo? pic.twitter.com/ZATp7HuoI6 — Giorgio Gori (@giorgio_gori) 13 maggio 2019