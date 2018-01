Il racconto dell'ex alunna: "A 17 anni ho fatto sesso con il mio prof"

Aveva 17 anni quando ha fatto sesso con il suo professore di Latino. Ora che ne ha 32 Margherita, nome di fantasia, ripensa a quei momenti e non è più tanto convinta di quello che ha fatto.

È di alcuni giorni fa la notizia di un docente del liceo Massimo di Roma che importunava via chat una sua alunna. Sulla scia di quanto emerso dalle prime ricostruzioni, ora altre ragazze stanno trovando la forza di raccontare le loro storie. Tra queste anche Margherita (nome di fantasia) che oggi ha 32 anni, è sposata e ha una figlia.

Intervista ai microfoni di Radio Cusano Campus, Margherita torna indietro di alcuni anni e svela i dettagli della relazione avuta con il professore di Latino: " Lui aveva 50 anni, era di bell'aspetto, sposato. A metà del terzo anno ha iniziato prima a farmi battutine, apprezzamenti, cose tipo 'come siamo carine oggi', attenzioni a cui non davo troppo peso. Poi nei corsi di recupero pomeridiani che la scuola organizzava una volta a settimana, è capitato di stare da soli. Lì il nostro rapporto è diventato più intimo. Mi faceva leggere poesie, mi parlava di filosofia, storia, faceva pesare la sua cultura, il suo ruolo. Ci sono cascata con tutta le scarpe ". La relazione è inizia a tutti gli effetti durante un corso di recupero pomeridiano, quando il professore di Latino chiede alla 17enne di seguirlo in palestra, dove si baciano e fanno sesso.