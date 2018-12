Radar fuori uso all'aeroporto di Venezia, è caos: turisti costretti a terra

È caos all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove a causa della nebbia e a un guasto al radar di terra, sono stati cancellati decine di voli, costringendo i turisti a non partire per le vacanze di fine anno.

I problemi sono sorti nella giornata di giovedì, quando l'apparecchiatura di terra ha dato problemi, tenendo in scacco centinaia di viaggiatori, costretti a rimanere in Laguna, come racconta il Corriere del Veneto.

L’aeroporto e le compagnie interessate hanno provato a cercare soluzioni di fortuna, sistemando negli alberghi gli sfortunati e cercando di deviare i voli su Verona. "Soluzioni" che ovviamente non risolvono il problema a monte e che non consentono soprattutto a chi sognava le vacanze di farle come si meriterebbe: c'è chi ha rinunciato e chi, invece, starà via qualche giorno in meno rispetto ai propri piani.

In ogni caso, la nebbia va verso la dissoluzione e il guasto al radar, di cui si stanno occupano i tecnici dell'Enav, dovrebbe essere vicino alla riparazione, anche se al momento non è stato ancora risolto del tutto.