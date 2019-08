Raffica di truffe agli anziani in Irpinia

Raffica di truffe agli anziani, è allarme in Irpinia. Tre colpi sarebbero stati portati a termine, in poche ore, tra il capoluogo di Avellino e alcuni centri limitrofi.

Indagano i carabinieri: è caccia serrata ai truffatori che, con la “solita” tecnica del pacco telefonato sono riusciti a spillare centinaia di euro a tre anziani irpini.

Il metodo della truffa, che ha consentito ai malvivente di impossessarsi di una cifra complessiva stimata in circa 7mila euro, è quello classico. Squilla il telefono di casa, la voce dell’altra parte dell’apparecchio si qualifica come un parente dell’anziano che ha risposto alla chiamata. Gli chiede la gentilezza di anticipare il saldo di un pacco al corriere che, da lì a poco, arriverà a casa sua per consegnargli un importante ordine. Quindi compita la cifra che dovrà corrispondere a chi sta per arrivare. Felice di poter dare una mano a un nipote, un figlio o un parente, l’anziano prepara il denaro. Suona dunque il citofono e arriva il sedicente corriere. Pacco in cambio di soldi, una volta consumato il passaggio la truffa è compiuta. Al malvivente non rimane che fuggire via, il più lontano possibile. E iniziare a preparare la rete in cui far cascare il prossimo. Solo qualche minuto dopo, quando il truffato telefona al parente (vero) confermandogli l’arrivo del pacco e il saldo alla consegna, ci si rende conto di essere stati ingannati.

Grazie al consolidato ed efficace metodo del pacco, i truffatori sono riusciti a spillare 750 euro a una nonnina di Avella. E quindi hanno portato a segno il colpo ai danni di altre due persone anziane: una donna di Avellino, che ha consegnato duemila euro e una di Sperone che ha consegnato ben 4.400 euro.

