Ragazza di 17 anni muore fulminata in un hotel ai Caraibi

Una tragedia questa che ha avuto luogo in hotel dei Caraibi. Melina Caputo, 17 anni, era al mare con la nonna e i suoi cugini. La giovane stava scendendo le scale sul molo per andare al mare quando qualcosa è andato storto. Forse complice un cablaggio per alimentare le luci e il frigorifero a pochi passi dalla riva, Melina ha preso una forte scossa ed è morta fulminata.

Sul posto è arrivato il prima possibile lo zio della giovane. " Appena si è saputo della notizia dell'incidente mio cognato è partito con suo fratello per aspettare i risultati dell'autopsia e per essere poi in grado di riportare a casa il corpo di mia nipote il più presto possibile ". Sull'accaduto si è espresso anche Horacio Lazzari Mathieu, a capo della sezione consolare dell'Ambasciata della Repubblica argentina nella Repubblica Dominicana: "S periamo che i risultati dell'autopsia siano disponibili al più presto. Il rapporto determinerà se sono necessarie ulteriori indagini per determinare cosa è successo o se la famiglia può già rimpatriare il corpo, che è quello che vogliono fare nel modo più veloce possibile ".

La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara e solo l'autopsia potrà confermare l'esatta causa del decesso. "La chiamata di emergenza al quartier generale consolare è avvenuta per un caso di scossa elettrica, ma senza ulteriori dettagli elettrocuzione, senza ulteriori dettagli", ha spiegato ancora Mathieu.

Come riporta Il Messaggero, l'incidente, più precisamente, ha avuto luogo all'hotel Be Live Collection Canoa a Bayahibe, una località turistica sulla costa caraibica.