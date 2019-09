La ragazza che accusa di stupro il figlio di Grillo e i suoi amici: "Mi hanno fatto bere per abusare di me"

Il figlio di Beppe Grillo, Ciro di 19 anni, e tre amici sono indagati per una presunta violenza sessuale di gruppo, che sarebbe avvenuta nella villa del comico a Porto Cervo, dopo la denuncia di una modella di origini scandinave incontrata in una discoteca in Costa Smeralda. La vicenda è stata riportata dal quotidiano La Stampa secondo cui sarebbe avvenuto "un rapporto sessuale di gruppo" fra la ragazza e quattro coetanei, che si erano incontrati nel locale. "Secondo ciò che racconta lei, modella di origini scandinave, vent'anni ancora da compiere, si sarebbe trattato di uno stupro, forse avvenuto al termine di una notte di eccessi alcolici - sottolineava La Stampa - Nella versione dei quattro giovani - tutti figli di imprenditori, medici e professionisti della Genova bene - il rapporto è stato consenziente".

Non sono stati ancora effettuati gli accertamenti sui cellulari sequestrati dai carabinieri di Milano nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Tempio Pausania. Nel corso delle indagini, partite dopo la denuncia di una modella di origini scandinave sono stati sequestrati i cellulari agli indagati. Gli accertamenti sui telefoni, a quanto si apprende, non sono stati ancora svolti. Saranno effettuati non appena verrà conferito l'incarico secondo le garanzie di legge previste per le parti coinvolte.

Come riporta ancora La Stampa, la ragazza ha raccontato che la notte del presunto stupro era ubriaca e ha provato a respingere i ragazzi. Tra le prove al vaglio degli inquirenti c'è un video che riprenderebbe il momento del rapporto, trovato nel telefonino di uno dei ragazzi, e che secondo i legali dei giovani potrebbe rappresentare la prova del fatto che la ragazza fosse consenziente.