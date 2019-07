Lecca gelato del market poi lo rimette nel freezer: ora rischia il carcere

Ha preso una confezione di gelato dal freezer di un supermercato, lo ha leccato e poi la riposto nel congelatore. Protagonista di questo gesto una ragazza americana del Texas. Il fatto è avvenuto nella città di Lufkin. La giovane donna si è fatta riprendere da un amico e ha poi postato il video su Twitter. Non sapeva, però, che il filmato sarebbe diventato virale e avrebbe raggiunto oltre gli 11 milioni di visualizzazioni. Nel video si vede infatti che la ragazza prende il gelato, lo lecca e poi, ridendo di gusto, lo rimette nel freezer.

Intanto la Walmart, il supermercato dove è avvenuto il fatto, ha chiesto il ritiro di quel tipo di articolo - ovvero il gelato Blue Bell Creameries - dal punto di vendita, per evitare che il gelato "incriminato" finisca nel freezer di qualche cliente.

La sua voleva essere una semplice bravata, ma invece non è andata affatto così. Secondo quanto riportato da Nbc News, infatti, ora la ragazza rischia fino da due fino a 20 anni di carcere, per non parlare della possibile multa di ben 10mila dollari. Inoltre, gli investigare sono al lavoro per identificare la ragazza e sono già in possesso delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Non appena l'avranno identificata, faranno scattare il mandato d'arresto. Insomma, lo scherzetto è finito male.