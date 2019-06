Ragazzina violentata a turno da madre, padre e patrigno

Una ragazzina di 11 anni è stata ripetutamente stuprata dalla madre e dal compagno di questa. Come se non bastasse, la vittima, una volta diventata maggiorenne, sarebbe stata abusata anche dal padre naturale. Tutti e tre sono stati arrestati a Genova. Una ragazza italiana, ora 20enne, ha accusato madre, patrigno e padre di averla violentata ripetutamente dagli 11 ai 18 anni. La donna e il suo compagno avrebbero stuprato la ragazzina, ai tempi 11enne, e per questo sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale su minore. Mentre il padre avrebbe abusato della giovane una volta maggiorenne, e quindi accusato “solo” di violenza sessuale.

Tutto è emerso verso aprile, dopo che la ragazza è andata a vivere in casa del padre naturale. Le violenze avrebbero avuto luogo tra il Tigullio e il Levante ligure. Le indagini sono state avviate e l’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero, Gabriella Dotto. Da quanto emerso la madre della ragazza, nel corso degli anni l’avrebbe anche picchiata e obbligata a pulire casa, quasi schiavizzandola.

Sarebbe stata una professoressa della 20enne ad accorgersi del suo disagio e che qualcosa non andava. La docente a quel punto ha parlato con la ragazza e l’ha accompagnata in ospedale dove è stata visitata dai medici. Senza ombra di dubbio è risultata essere stata vittima di stupro.

Ovviamente sono state avvertite le Forze dell’ordine. La ragazza ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri. Sia le violenze subite da madre e patrigno, che la decisione di andare a vivere con il padre per liberarsi dall’incubo in cui stava vivendo, fino alle violenze subite anche da questo che, dopo un anno di tranquilla convivenza, ha iniziato ad abusare di lei. La ragazza adesso è protetta e si trova in una struttura idonea.