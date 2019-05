Tragedia sulla pista da motocross: muore un 28enne

Un ragazzo di 28 anni, Maikol Signani, è morto questo pomeriggio, sabato 11 maggio, sulla pista da motocross di Dorno, nel pavese. Inutili tutti i tentativi di salvarlo e la corsa in ospedale. Maikol, residente a Leno, comune in provincia di Brescia, è morto lungo il tragitto per arrivare al San Matteo di Pavia. Il gravissimo incidente è avvenuto oggi verso le 14, sulla pista da motocross di Dorno, vicino alla strada provinciale 19. A perdere la vita un ragazzo, un pilota esperto che durante un giro di prova ha perso inspiegabilmente il controllo della sua moto, andandosi a schiantare al suolo. Proprio nel tratto di pista chiamato easy.

I soccorsi sono immediatamente giunti sul luogo dell’incidente, chiamati dal personale presente sulla pista. Con loro sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Vigevano, impegnati a fare accertamenti e rilevamenti sul terreno, per cercare di capire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto un’autoambulanza della Croce d’Oro di Sannazzaro e un’auto medica proveniente da Pavia. Le condizioni del ragazzo sono però apparse subito molto gravi, se non disperate. I sanitari del 118 hanno deciso di trasportare la vittima in codice rosso al policlinico San Matteo di Pavia.

Durante il viaggio però il cuore di Maikol ha smesso di battere. Il pilota sarebbe morto a causa delle lesioni procurate dalla rovinosa caduta. Adesso i militari dovranno ricostruire i minuti precedenti all’incidente che ha portato alla morte di Maikol. Secondo alcune indiscrezioni il percorso affrontato dal motociclista sarebbe stato sconnesso, e forse la vittima non se ne era accorta. Ma sono ancora supposizioni, solo con ulteriori indagini si potrà fare luce su quanto accaduto. Maikol è morto facendo ciò che più amava, lo si capisce guardando la sua pagina facebook, zeppa di foto di gare e moto.