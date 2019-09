Sudamericano aggredito con un machete da tre connazionali

Notte di sangue a Trecate, comune del novarese, dove un ragazzo sudamericano è stato aggredito a colpi di machete da tre connazionali. Gli assalitori hanno poi cercato di scappare nelle campagne dell’Abbiatense, ma i carabinieri li hanno intercettati e bloccati. Secondo quanto riportato da ilgiorno, il fatto sarebbe avvenuto la scorsa notte, verso l’una, a Trecate, comune in provincia di Novara, proprio a confine con la Lombardia. In tre avrebbero preso di mira un 32enne di origini sudamericane e lo avrebbero accoltellato brandendo un machete.

Subito dopo averlo ferito gravemente, i tre connazionali sarebbero saliti su un’auto cercando di far perdere le proprie tracce, dirigendosi verso il capoluogo lombardo. I militari sono riusciti a trovarli e a fermarli. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di tre giovani originari di El Salvador. Tutti di età compresa tra i venti e i 30anni. Sarebbe stato il guidatore della vettura a farli scendere. Una volta portati in caserma, l’autorità giudiziaria di Pavia ne ha confermato il fermo e l’arresto in carcere.

I sanitari del 118 si sono occupati di soccorrere la vittima che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara. Le sue condizioni risultano molto gravi e forse dovrà subire una delicata operazione chirurgica. Gli inquirenti hanno avviato una indagine per riuscire a risalire al movente di una tale e violenta aggressione. I tre arrestati verranno ascoltati nelle prossime ore.