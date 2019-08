Ragazzo muore folgorato mentre gioca col cellulare

Morire folgorati mentre si gioca al cellulare. La tragedia si è consumata in Cina, in un locale della città di Nanchang, dove la vittima era al telefono mentre questo era in carica. A perdere drammaticamente la vita è stato un ragazzino di appena 14 anni, morto folgorato.

Il momento esatto dell'incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del ristorante e le immagini choccanti, come scrive Il Messaggero, sono state diffuse dai media locali.

L'adolescente stava tranquillamente smanettando sullo smartphone collegato alla presa elettrica quando è stato colpito dalla scarica; il teenager è stato prontamente soccorso e il personale medico-sanitario giunto sul posto ha provato a rianimarlo, senza però riuscirci.

Gli inquirenti hanno chiuso l'esercizio per analizzare a fondo la presa, ma è apparsa perfettamente funzionante, così come il cellulare della vittima. Sono ancora in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica della tragedia e il suo perché.