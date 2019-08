La Raggi raddoppia lo stipendio al suo segretario

Cresce il numero e il costo dello staff di Virginia Raggi. La sindaca di Roma ha raddoppiato lo stipendio al suo segretario particolare e assunto tre collaboratrici con varie delibere del 2 agosto.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, le decisioni sono state prese per far fronte alle nuove responsabilità legate al doppio incarico della Raggi ovvero quelli di primo cittadino e assessore all’Ambiente. Specialmente per svolgere meglio le competenze che riguardano la gestione dei rifiuti e il verde pubblico.

Come detto, il segretario particolare Fabrizio Belfiori era entrato tre anni fa nello staff della sindaca percependo un emolumento unico (la parte di salario accessorio distinto dalla retribuzione di posizione o di risultato) di 1.216,99 euro lordi all’anno. Tre anni dopo Belfiori ha visto aumentare questa voce dello stipendio a 19.454,15 lordi annui, che complessivamente arriva a un totale 42.473,47 lordi annui comprensivi di tredicesima, indennità di comparto, elemento perequativo e indennità di vacanza contrattuale. Nella delibera vengono indicate le motivazioni alla base dell’aumento ovvero “i maggiori impegni istituzionali che vedono coinvolta la sindaca e l'esperienza professionale maturata dal signor Belfiori nell'adempimento dei propri compiti”.

Durante la giunta del 2 agosto, la Raggi ha approvato tre delibere che prevedono l’assunzione con contratti a tempo determinato di Edoarda Sanci (avvocato), Francesca Della Giovanpaola (giornalista) e Alessandra Orlandini (esperta di marketing e comunicazione).

La Sanci aiuterà la sindaca nei due bandi triennali per la cura del verde e percepirà un compenso di circa 88 mila euro lordi all’anno. Della Giovanpaola curerà la comunicazione sulle stesse tematiche con uno stipendio lordo di circa 45 mila euro lordi all’anno. Stessa cifra per Orlandini che dovrà studiare un piano per coinvolgere i romani sulla raccolta rifiuti e sul verde pubblico.