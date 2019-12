Investe e ferisce militare per sfuggire a controllo: per lui obbligo di firma

Pur di sottrarsi ad un controllo operato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Ragusa in borghese, non ha esitato ad investirne uno con la propria autovettura per aprirsi una via di fuga ed allontanarsi a tutta velocità.

Tutto inutile, dato che le ricerche a tappeto eseguite dai carabinieri su tutto il territorio hanno portato in breve tempo al suo arresto.

Protagonista in negativo della vicenda in questione, come riportato dalla stampa locale, è un pregiudicato ragusano di 19 anni, personaggio che, nonostante la giovane età, è da tempo noto alle forze dell'ordine locali.

I carabinieri si trovavano impegnati in un'attività di prevenzione delle rapine sul territorio, con un livello di attenzione incrementato a causa del maggiore movimento nel centro cittadino dovuto all'avvicinarsi delle festività natalizie. I controlli, concentrati in particolar modo nei pressi di negozi ed attività commerciali di vario genere, vengono effettuati dai militari del Norm, i quali utilizzano abiti civili per mischiarsi alla folla e rendersi invisibili ai malviventi pronti in qualunque momento ad entrare in azione.

E proprio nel corso di una di queste operazioni di pattugliamento, svolta nei giorni scorsi in pieno centro cittadino, l'attenzione degli uomini dell'Arma è stata attirata dalla presenza di una Fiat Panda con a bordo due individui. L'auto ha destato più di qualche sospetto tra i carabinieri, per il fatto che era rimasta per oltre un'ora ferma dinanzi ad un negozio, senza che in quel lasso di tempo nessuno dei due occupanti si muovesse.

Per questo motivo i militari hanno deciso di uscire allo scoperto e di rivelarsi ai due sospetti. Dopo aver mostrato distintivo e paletta per qualificarsi agli occupanti del mezzo, hanno loro intimato di aprire le portiere della vettura e di uscire dall'abitacolo, un invito non raccolto dal ragazzo che in quel momento si trovava al volante.

Mantenendo le sicure abbassate ed i finestrini tirati su, il giovane ha invece messo in modo e dato gas, compiendo una brusca manovra per allontanarsi rapidamente dal posto, senza preoccuparsi minimamente della presenza degli uomini dell'Arma. Uno di essi è stato infatti colpito in pieno e travolto dalla Panda, ed è rimasto schiacciato contro un'auto che proveniva dalla corsia opposta.

Rimasto ferito alla gamba, il carabiniere è stato immediatamente assistito e trasportato al pronto soccorso, mentre i colleghi hanno lanciato l'allarme in centrale e quindi dato avvio alle ricerche del responsabile.

Grazie alle indicazioni diramate, il colpevole è stato fermato e tratto in arresto, mentre si accingeva ad andare a festeggiare in tutta tranquillità il compleanno di un amico. Accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il 19enne, dopo il giudizio direttissimo, è stato colpito dalla semplice misura restrittiva dell'obbligo di firma.