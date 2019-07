Ragusa, maltrattamenti su anziani: disposte 3 misure cautelari

Erano insultati, accusati di scarsa igiene e minacciati continuamente di morte. Questo sarebbe stato il terribile contesto che alcuni anziani avrebbero vissuto all'interno di una casa di riposo a Ragusa. Offese abominevoli, registrate dagli inquirenti, da parte di alcune infermiere esercitanti all'interno della struttura. Citazioni quali "Animale", "Capra", "Puzzi come una bestia", "Mi fai schifo", "Scema" , "Sei pazza" erano all'ordine del giorno. Tali insulti erano destinati, per la maggior parte, a donne malate di Alzheimer, del tutto incapaci di reagire. Per non parlare delle minacce, come: "Se non ti lavi ti prendo a schiaffi", "Ti ammazzo", "Muoviti che mi fai schifo o ti do uno schiaffo".

Per non parlare delle violenze fisiche: spintoni, umiliazioni, schiaffi e strattonamenti. Addirittura, una delle indagate sarebbe stata solita sedersi sopra una delle ospiti della casa di riposo, per non farla alzare. Antonino Ciavola, dirigente della Squadra mobile che ha condotto l'inchiesta coordinata dalla Procura di Ragusa, ha dichiarato: “Eppure quegli anziani erano solo malati, alcuni anche di Alzheimer pertanto non capivano cosa facevano, erano come dei bambini”.