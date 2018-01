Rai, un 2017 da incubo: persi 400mila spettatori in prima serata

Per la Rai il 2017 è un anno da dimenticare. Dodici mesi scanditi da programmi flop e continui aggiustamenti al ribasso per quanto riguarda gli spot pubblicitari. A tutto questo va aggiunto anche l'uscita di scena di Milena Gabanelli e soprattutto l'addio ai Monndiali del 2018 che saranno trasemssi su Mediaset. Insomma un periodo davvero nero per viale Mazzini che deve fare i conti con un Fazio che non decolla su rai Uno e le Parodi che hanno affossato un programma storico come Domenica In. In soli 12 mesi la rai ha perso per 410mila telespettori, come sottolinea il Fatto Quotidiano. Il dato in questione riguarda la fascia della prima serata che è quella su cui si combatte la grande guerra dello share. Se si guardano i dati in valore assoluto il calo è evidente. All'appello nel 2017 mancano ben 123.764 spettatori.



Nel dettaglio bisogna poi guardare le cifre e le "perdite" che riguardano proprio la prima serata. Non si salva nemmeno una delle tre reti generaliste del servizio pubblico. Infatti Rai Uno perde 44.143 spettatori rispetto al 2016. Le cose vanno peggio sulla sceonda rete dove c'è un calo di 187.933 spettatori. E ancora su Rai Tre il calo è stato di 177.963 spettatori. Il nuovo anno si sta per aprire con tante incognite. Pe rilo contenitore della domenica pomeriggio non sono state trovate soluzioni e sta per scoppiare una grana tutta interna alla redazione Sport con uno sciopero che lascerà senza commento Juventus-Torino di Coppa Italia. Il 2018 dunque si annuncia più difficile del 2017.



La Rai comunque non vuol sentir parlare di problemi sugli ascolti e in una nota afferma: "I risultati del 2017 sono in linea con il precedente anno, con una forte crescita negli ultimi 4 mesi. Dal 1 settembre al 31 dicembre, infatti, l'offerta Rai ha guadagnato nell'intera giornata +0.5 punti di share e +123 mila spettatori rispetto allo stesso periodo del 2016. Ancora più importante è l'incremento nel prime time e nel daytime: in prima serata i canali Rai conquistano in entrambe le fasce quasi un punto in più, +0.9, con +146 mila spettatori nella prima serata e +195 mila nel daytime rispetto al 2016". "Sull'intero anno - prosegue la nota di Viale Mazzini - i risultati restano allineati al precedente, considerato che gli ascolti del 2016 sono stati influenzati dagli Europei di Francia e dalle Olimpiadi di Rio nei mesi di giugno, luglio e agosto. Escludendo questo periodo, infatti, Rai cresce del +0.2 nell'intera giornata, + 0.6 nel prime time e +0.2 nel daytime mentre i principali competitor presentano un calo in tutte le fasce. Non una 'fuga dalla Rai', dunque, ma una 'fuga verso la Rai''', conclude la nota.