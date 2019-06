Rai, doppio incarico di Foa è incompatibile

Il doppio ruolo di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata RaiCom è incompatibile. Lo ha stabilito la commissione di Vigilanza approvando con un voto a maggioranza la risoluzione presentata da Movimento 5 Stelle.

I voti favorevoli sono stati 21, quelli contrari 9, gli astenuti 4. Oltre al M5S, hanno votato a favore il Pd e Leu.

" Passata risoluzione dimissioni Raicom. La maggioranza non esiste più. Foa prenda atto del voto e si dimetta, incapace di guidare la Rai ", ha scritto su Twitter Davide Faraone, capogruppo del Pd in commissione Vigilanza Rai. Insieme a senatore Faraone, sono in molti a chiedere le dimissioni del presidente.

La decisione della commissione di Vigilanza non implica la decadenza, ma di certo costituisce un significativo segnale politico.

" L'ennesima prova della naturale incompatibilità tra Lega e M5S si è appena palesata in tutta la sua tragicomicità sulla risoluzione che impone la cacciata di Marcello Foa da RaiCom. Possiamo dare ufficialmente il benvenuto all'alleanza di Governo tra PD e grillini ". È quanto dichiarano i componenti di Forza Italia della commissione di vigilanza Rai.