Rai, Fazio ha accettato riduzione del compenso

Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, Fabio Fazio ha accettato il taglio del proprio compenso richiesto dalla Rai. Secondo l’agenzia, che annuncia di aver avuto la notizia da persone a conoscenza dei fatti, risulta che la riduzione è stata concordata già due settimane fa.

Il conduttore di Che tempo che fa ha accettato la riduzione del compenso perchè si tratta di una necessità generale dell'Azienda e non di una misura punitiva ad personam.

Fazio ha, così, concretizzato una disponibilità che aveva già manifestato più volte pubblicamente di rivedere il proprio compenso, che ammonta a 2 milioni e 240 mila euro a stagione, blindato da un contratto che rende impossibile modifiche se non con il suo benestare. L'intesa raggiunta con la Rai non riguarda, però, un rinnovo ma un contratto in essere.