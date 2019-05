La Rai "ridimensiona" Fabio Fazio. Cancellate le puntate del lunedì

Chiusura anticipata per Che fuori tempo che fa, su Rai1. In apertura di trasmissione, Fabio Fazio ha annunciato che il programma del lunedì chiude in anticipo. Saltano, quindi, le puntate del 20 e 27 maggio e del 3 giugno. "Prima di iniziare solo un avviso al nostro pubblico, per tutti coloro che ci seguono al lunedì con Che fuori tempo che fa, vorrei ricordavi che domani sarà la nostra ultima puntata di Che fuori tempo che fa del lunedì", ha detto Fabio Fazio in apertura di Che tempo che fa.

Fabio Fazio ha aggiunto che "ci è stato comunicato che le ultime tre previste non andranno in onda e quindi per tutti gli appassionati di Maurizio Crozza, del Mago Forest, di Raul Cremona di tutti noi e di Max Pezzali vi aspetto domani sera e grazie per essere stati con noi quest'anno: più del 13 % e un milione e mezzo di telespettatori di media, Grazie molte".

Fabio Fazio non fa polemica, ma dietro a questa decisione c'è un motivo ben preciso. Al posto di Che fuori tempo che fa, infatti, la rete ha già previsto puntate specifiche per le elezioni europee. Il 20 maggio ci sarà una puntata di Porta a Porta, il 27 ci sarà ancora Porta a Porta con uno speciale dedicato ai risultati del voto, che comprende anche le amministrative in alcune realtà regionali e comunali. Il 3 giugno, invece, dovrebbe andare in onda un film.

E dopo l'annuncio di Fabio Fazio, anche la Rai ha diramato un comunicato stampa per spiegare il motivo di tale decisione. "Come già era avvenuto nei lunedì successivi alle recenti tornate amministrative - si legge nella nota di Rai1 - anche per le elezioni europee Porta a Porta prenderà il posto di Che fuori tempo che fa in seconda serata il lunedì. Il 20 maggio per poter articolare il calendario della comunicazione elettorale prima della consultazione, concordemente con la Commissione di Vigilanza. Il 27 maggio, a seguire le elezioni, perché come di consueto sarà Porta a Porta a commentare i risultati con uno Speciale, secondo tradizione. E per la settimana successiva, perché (anche a seguito di verifiche con la struttura) è stata considerata l'opportunità di non riprendere per una sola puntata dopo una lunga interruzione, riducendo così ai minimi costi elevati e spese inutili e recuperando anche sulle spese generate dal fermo. Il che rientra nelle normali forme di cambiamento anche radicale dei palinsesti, dovuto ai periodi elettorali".

Intanto, l'agenzia La Presse scrive che in merito alla chiusura anticipata di Che fuori tempo che fa, "la direzione di Rai1 non aveva informato né l'ad Fabrizio Salini né la direzione editoriale e palinsesti della decisione di sospendere la trasmissione condotta da Fabio Fazio il lunedì sera". Come scrive il Corriere della Sera, dallo staff dell’ad Fabrizio Salini si fa sapere che il manager è "molto irritato" per la vicenda di Fazio al punto di aver convocato lunedì la De Santis, direttore di rete e il direttore editoriale e palinsesti.