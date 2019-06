Rania di Giordania è il politico arabo più influente online

Il mondo arabo tiene in grande considerazione l’universo online che ospita l’intero pianeta (e, talvolta, lo divide per opinioni contrastanti). Le famiglie nobili più in vista del Medio Oriente curano molto la loro immagine social, presentando agli utenti non solo la loro vita politica, ma anche quella privata. Il magazine CEOWorld ha fatto un’indagine per scoprire chi sia il politico arabo più influente online, stilando una lista con i 44 personaggi più seguiti e “commentati” su Twitter. I risultati sono sorprendenti. Al primo post c’è la Rania di Giordania, la regina consorte del re hashemita Abdallah. È lei a conquistare la platea di Internet con i suoi post mai banali, in cui documenta la sua vita da regina e i traguardi ottenuti dalla nazione giordana in diversi campi.

Il motivo per cui Rania è così amata è presto detto: la sovrana si è ritagliata un ruolo di spicco nella battaglia per l’emancipazione delle donne arabe e musulmane. Si è sempre impegnata per favorire i diritti all’educazione dei bambini e lo sviluppo sociale del suo Paese. È un’icona, il simbolo delle donne arabe (non solo musulmane), una portavoce influente e attenta, ambasciatrice nel mondo di tolleranza e pace. Più volte si è espressa con fermezza contro il terrorismo, denunciando quanto la violenza e l’indottrinamento scellerato perpetrato dalle organizzazioni come l’Isis non rappresenti il vero Islam, ma una sua funesta deviazione da estirpare.

Rania di Giordania ha più di 10 milioni di followers su Twitter e nella sezione dedicata alla biografia si definisce “una mamma e una moglie con un lavoro molto interessante” . La regina è nata in Kuwait e ha origini palestinesi. Ha studiato all’American University del Cairo e lavorato per un breve periodo nel dipartimento marketing della Citi Bank di Amman. Secondo Forbes è una delle 100 donne più potenti del mondo. Nel 2016, come riporta il sito StepFeed, le fu assegnata la Medaglia d’Onore per le Donne al Global Women’s Forum di Dubai.

Proprio a Dubai dobbiamo “spostarci” per conoscere il secondo politico arabo più influente su Twitter. Si tratta dello sceicco Mohammed bin Rashid al-Maktoum, ben riconoscibile dalle folte sopracciglia che lo caratterizzano. Su Twitter ha 9,71 milioni di followers ed è molto apprezzato per aver guidato, in qualità di vice presidente, gli Emirati Arabi verso uno sviluppo sociale, economico e architettonico di rilievo. Al-Maktoum di recente ha partecipato con la sua scuderia alle giornate del Royal Ascot ed è stato premiato dalla regina Elisabetta per la vittoria conseguita nel Diamond Jubilee stakes da uno dei suoi cavalli, Blue Point, lo scorso 22 giugno. Sul podio dei politici più seguiti su Twitter c’è anche l’attuale re d’Arabia Saudita, Salman, che con i suoi 7,56 milioni di followers si conferma una delle voci più ascoltate nel panorama politico arabo. Il sovrano, in carica dal 23 gennaio 2015, è considerato un uomo molto attivo, laborioso e con una spiccata intelligenza.