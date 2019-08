Rapallo, rapina con pistola in gioielleria

Paura a Rapallo dove un gioielliere è stato minacciato con una pistola da tre rapinatori. I malviventi sarebbero entrati nella gioielleria nella serata di martedì 20 agosto. Come raccontato da ilsecoloxix, i ladri sarebbero entrati nel negozio armati. Gli agenti della squadra mobile di Genova, coordinati dal dirigente Marco Calì che si occupa delle indagini, hanno ricostruito la rapina. Secondo gli inquirenti il furto avrebbe avuto inizio verso le 19 in via Fratelli Cairoli, a Rapallo.

Nel negozio sarebbe prima entrato uno dei tre, a volto scoperto ma con una pistola. Con l’arma avrebbe minacciato i dipendenti della gioielleria e fatto entrare gli altri complici, a volto coperto. Uno di questi avrebbe mandato in frantumi le vetrinette della gioielleria utilizzando una mazza. Molti i passanti a quell’ora nella via, tanto da portare uno di questi ad avvertire le Forze dell’ordine. I banditi si danno così alla fuga, mentre poco dopo arrivano sul posto carabinieri e polizia che rincorrono i tre ladri.

Uno di questi, raggiunto anche da alcuni passanti, ha lanciato per terra uno zaino zeppo di Rolex, ben 18. Secondo la squadra mobile genovese i rapinatori farebbero parte di una banda di professionisti che hanno studiato il colpo nei minimi particolari. Nei giorni precedenti potrebbero aver visitato la cittadina ligure per controllare la zona e le possibili vie di fuga. Gli investigatori hanno requisito i video registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nella gioielleria e nel quartiere. Dovrebbe essere stato ripreso anche uno dei rapinatori. Ancora da quantificare il bottino. Forse oltre ai 18 Rolex poi recuperati erano stati arraffati altri gioielli, ancora nelle mani dei delinquenti.