Un nigeriano aggredisce una donna per rapinarla: auto distrutta a sprangate

Ha devastato l'auto della vittima della sua rapina a colpi di spranga pur di farsi consegnare del denaro, scatenando il panico per le strade di Agrate Brianza.

Il responsabile è un 24enne di nazionalità nigeriana il quale, durante il pomeriggio dello scorso venerdì, ha preso di mira una sua connazionale con l'intenzione di derubarla ad ogni costo.

Stringendo in mano un tondino di ferro di circa un metro di lunghezza, ha seguito e minacciato la donna, intimandole di consegnargli il portafogli. Per farle capire che non stava affatto scherzando, l'africano non ha esitato ad utilizzare la spranga di metallo contro la vettura della donna. I colpi rabbiosi sferrati dall'uomo hanno letteralmente devastato il veicolo, facendo scattare l'allarme tra passanti e residenti.

In soccorso della vittima sono giunti i carabinieri della stazione di Agrate Brianza, supportati dai colleghi del nucleo operativo radiomobile di Vimercate, che sono subito entrati in azione per contenere la furia del nigeriano.

Inutile ogni tentativo di farlo ragionare: sono dovuti intervenire in 4 per disarmare il facinoroso e bloccarlo, dopo una breve colluttazione.

Il 24enne è stato tratto in arresto con le accuse di tentata rapina aggravata, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria dietro le sbarre del carcere di Monza.