Rapinatori pestano 90enne per un telefonino

I rapinatori fanno irruzione in casa e pestano una 90enne e il figlio di 53 anni. È accaduto in provincia di Benevento, a Puglianello. Caccia ai balordi che non si sono fatti scrupoli a malmenare il padrone di casa e l’anziana madre perché il bottino (solo un telefonino) non li soddisfaceva.

Come riporta il Mattino, la banda – composta da quattro persone incappucciate – ha fatto irruzione nell’abitazione, in una zona periferica di campagna, quando erano da poco passate le diciannove di venerdì scorso. Forse credevano che la casa fosse deserta. Quando si sono imbattuti nel padrone di casa non si sono persi d’animo, anzi. Lo hanno aggredito e picchiato perché rivelasse loro dove tenesse nascosti i soldi. Quanto erano riusciti a prendere, infatti, non gli bastava. Hanno cercato di fargli confessare dove fosse la cassaforte e di fargliela aprire, ma invano.

Della rapina che si stava consumando al piano di sotto s’è accorta anche la madre del padrone di casa che, in quegli istanti di feroce violenza era a letto. Ha gridato, l’anziana, chiedendo aiuto a squarciagola. Voleva mettere in fuga i banditi. Che, a quel punto, si sono divisi i compiti. Due di loro avrebbero legato ben bene il 53enne e gli altri si sarebbero occupati della 90enne che gridava. Raggiunta l’anziana, l’hanno picchiata e immobilizzata. Dopo aver sistemato i padroni di casa, i rapinatori si sono dati alla fuga portando con loro solo un telefonino cellulare.

Entrambi sono stati soccorsi e portati in ospedale. A quanto dichiarano sanitari e forze dell’ordine, le loro condizioni sarebbero buone. Secondo i medici, madre e figlio si riprenderanno dalle ferite rispettivamente in quindici e venti giorni.