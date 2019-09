Rapine, risse, donne picchiate. Immigrati scatenano il panico a Milano

Torna la paura sui trasporti pubblici a Milano. Tre crimini nel giro di 24 ore. Una donna scaraventata fuori da un bus, un uomo derubato e un controllore aggredito. E così due immigrati sono stati arrestati dopo aver rapinato dei passeggeri. Entrambi hannp agito sulla linea 91. A finire in manette è un cittadino di origini algerine di 38 anni che, attorno alle 15.30, all'altezza di via Stradivari, ha sottratto il cellulare a una 45enne di origini cinesi. Ad accorgersi del furto sono stati i controllori dell'Atm in servizio che lo hanno subito fermato. L'uomo ha prima riconsegnato l'oggetto rubato alla legittima proprietaria, poi l'ha spintonata e ha cercato di fuggire. Ma senza successo. I controllori, infatti, l'hanno raggiunto e trattenuto fino all'arrivo della polizia di Stato.

Circa cinque ore più tardi è stata, invece, la volta di un cittadino di origini libanesi di 33 anni, con alle spalle diversi precedenti per furto e possesso di sostanze stupefacenti. L'uomo, all'altezza di viale Monte Ceneri ha avvicinato una donna straniera di 44 anni e, cercando di strapparle dal collo una collanina d'oro, l'ha trascinata fuori dal mezzo pubblico e scaraventata a terra. Fermato dagli agenti, ha presentato un documento contraffatto del governo tedesco. Gli agenti lo hanno arrestato per reati di rapina impropria aggravata e possesso di documenti falsi.

Sempre nella giornata di ieri, inoltre, un balordo che viaggiava senza biglietto e non voleva pagare la multa ha picchiato due controllori. L'episodio è stato riportato da MilanoToday in un articolo di Alessandro Gemme. Come si può vedere dalla foto riportata dal sito di notizie, un controllore si è ritrovato con la camicia letteralmente a brandelli dopo la colluttazione, l'altro con alcuni lividi e una ferita alla testa.

"È assurdo che in una città come Milano gli episodi di criminalità a bordo dei mezzi siano una costante quotidiana: quasi sempre si tratta di stranieri che hanno problemi con la giustizia o che non dovrebbero essere nel nostro paese. Perché il Comune non organizza una tavolata multietnica anche per questi soggetti?", questa la denuncia di Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega. "La sinistra ha aumentato il costo del biglietto, ma sul lato della sicurezza continua a non fare nulla lasciando milanesi e turisti in balìa di rapinatori e incivili. Le mie proposte di installare i tornelli sui mezzi di superficie e reintrodurre la figura del bigliettaio sono sempre attuali: l’amministrazione lasci da parte l’ideologia e le prenda seriamente in considerazione".