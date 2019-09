Ravenna, anziano aggredito e rapinato nell'orto da uno straniero

Tanta paura questa mattina per un anziano residente a Ravenna, raggiunto nel proprio orto ed aggredito da un ladro straniero.

Gli inquirenti impegnati nelle ricerche del responsabile hanno rilasciato ancora poche informazioni, ma secondo le notizie fino ad ora riportate l'episodio si è verificato intorno alle 7:00 in un terreno agricolo sito in via Canale Molinetto.

Qui il condadino si era recato per svolgere i lavori quotidiani, quando è stato aggredito da un uomo – descritto come un cittadino straniero – che lo ha minacciato, obbligandolo a consegnargli tutto il denaro di cui era in possesso. Dopo aver intascato il bottino, l'extracomunitario ha spintonato l'anziano, facendolo cadere a terra, per poi fuggire dal luogo della rapina in sella ad una bicicletta.

Sotto choc ma fortunamente illeso, l'agricoltore è successivamente riuscito a mettersi in contatto con le forze dell'ordine locali per denunciare quanto gli era accaduto. Del caso si stanno ora occupando i carabinieri e gli agenti della questura di Ravenna, che hanno dato avvio alle ricerche dopo aver ascoltato il racconto dell'anziano e raccolto alcune informazioni circa l'aspetto del rapinatore. Al momento, tuttavia, lo straniero è ancora in fuga.