Ravenna, minaccia di uccidersi, poi ferisce agenti: preso senegalese

Arrestato già una decina di volte a Ravenna solo durante quest'ultimo anno, ha deciso di aggiungere un nuovo elemento di incriminazione alla sua lunga fedina penale.

Il responsabile, un senegalese di 33 anni senza fissa dimora, è entrato in azione durante la tarda serata dello scorso sabato, scegliendo come luogo il binario ferroviario che attraversa via Candiano.

Sono all'incirca le 22 quando degli agenti della polizia locale di Ravenna, allertati da alcuni passanti, trovano lo straniero sulle rotaie. Il 33enne, completamente fuori controllo, dichiara la sua intenzione di suicidarsi, pertanto i poliziotti cercano in ogni modo di farlo ragionare e convincerlo ad abbandonare i suoi propositi. La presenza degli uomini in divisa, tuttavia, non fa altro che creare ancora maggiore agitazione nell'africano, che inizia a gridare insulti e minacce nei loro confronti.

Quando il passaggio a livello si abbassa per il sopraggiungere di un convoglio a bassa velocità, in modo fulmineo i poliziotti riescono ad allontanare il senegalese dai binari. Per tutta risposta, tuttavia, il 33enne si oppone con forza all'intromissione degli agenti e lotta in ogni modo per evitare di salire a bordo dell'auto di servizio. Lo straniero inizia a dimenarsi ed aggredisce gli uomini in divisa, riuscendo a ferirli, se pur in modo lieve. Sono rispettivamente 3 e 5 i giorni di prognosi assegnati ai due agenti al pronto soccorso dell'ospedale.

L'ennesimo arresto, quindi, si conclude per il pluripregiudicato con un'incriminazione per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.