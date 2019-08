Molestie e pugni a tre ragazze: straniero non era stato espulso

Con precedenti dello stesso genere alle spalle, non si è fatto problemi a commettere imperterrito il medesimo reato, molestando pesantemente alcune donne incontrate in due differenti stazioni ferroviarie in provincia di Ravenna.

Si tratta di un 28enne africano (altre informazioni circa la sua identità non sono state rese note), già destinatario di un decreto di espulsione firmato nel 2015 e mai ottemperato.

Nella giornata di mercoledì, intorno alle 12:20, lo straniero si è avvicinato a due ragazze sedute nella sala d'attesa della stazione ferroviaria di Lugo (Ravenna). Dopo aver preso posto vicino a loro, ha improvvisamente adagiato la testa sul seno di una delle giovani, andando poi a toccare la gamba dell'altra ragazza. Le due amiche, in preda al panico, si sono alzate per allontanarsi dal molestatore, ma questo le ha seguite fin davanti ad un centro commerciale nelle vicinanze, dove le giovani si sono rifugiate in attesa di veder arrivare il treno.

L'incubo delle ragazze, tuttavia, è proseguito anche dopo il loro arrivo alla stazione di Solarolo. Scese dal convoglio, hanno infatti notato l'africano poco distante da loro.

Il 28enne, tuttavia, le ha ignorate, prendendo di mira un'altra donna. Compreso di essere seguita, la nuova vittima ha allungato il passo, cercando di seminare lo straniero, ma l'uomo le è corso dietro e le ha sferrato un pugno in mezzo alla schiena, impedendole di suonare ai citofoni di alcune abitazioni per chiedere aiuto.

Provvidenziale l'intervento delle due ragazze che, oltre a scattare una foto dell'africano, hanno provveduto a contattare immediatamente le forze dell'ordine locali.

Le tre vittime, rifugiate all'interno di un bar, sono state raggiunte dagli agenti di polizia, che hanno dato subito avvio alle ricerche del responsabile.

Il 28enne, rintracciato in breve, ha tentato si salvarsi fornendo delle false generalità, ma è stato facilmente identificato e smentito. Dai controlli sono dunque emersi i suoi trascorsi, ed il provvedimento d'espulsione non rispettato. Lunga la lista di reati commessi dallo straniero. Oltre alle molestie, anche diverse accuse per furto, interruzione di pubblico servizio, resistenza e disturbo della quiete pubblica.

Arrestato per violenza sessuale, al momento il soggetto si trova dietro le sbarre in attesa di giudizio.