Ravenna, rivolta dei genitori contro la maestra: "Urla e scatti d'ira"

In una scuola elementare di Ravenna scoppia il caos: i genitori si sono detti pronti a raccogliere le firme per sostituire una insegnante e a valutare uno sciopero tenendo i propri bimbi a casa. Il tutto è stato causato da una testimonianza da parte di alcuni piccoli delle altre classi, che hanno raccontato come quella maestra urlasse molto forte e sgridasse continuamente gli scolari " con scatti d’ira e lancio di oggetti ". È stato inoltre dichiarato che venivano utilizzati " un linguaggio colorito e parolacce, inappropriate per bimbi di quell’età ".

"È inadeguata"

Come riportato da Il Resto del Carlino, a parlare è una mamma: " Ci siamo confrontati tra genitori, ed è emerso che nessuno di loro parlava a casa di ciò che accade a scuola, e anzi tutti avevano lo stesso atteggiamento e a domanda precisa evitavano di rispondere ". Ciò che ha insospettito diversi genitori è il fatto che " alcuni di loro all’entrata di scuola piangono a dirotto, non vogliono andare. Tornano indietro dal genitore ". Addirittura c'è chi ha iniziato a " nascondersi sotto al banco durante la lezione " oppure chi " ha chiesto a mamma e babbo di poter dormire insieme ". Ma infine è emersa la verità: " Ci hanno detto che l’insegnante ha detto loro di non dire nulla a casa di ciò che succede a scuola: per questo tacevano ".