Ravenna, scivola da lucernaio: morto operaio di 38 anni

Un uomo di 38 anni ha perso la vita nella mattina del 20 settembre 2019. Il 38enne, originario della provincia di Rimini e di professione operaio, stava lavorando presso l'azienda Cambieli Edilfriuli a Lugo (Ravenna) in via Gessi. Il tragico episodio si è verificato intorno alle 9:30. Come leggiamo da Repubblica, poco prima dell'incidente, l'operaio si trovava sul tetto dell'azienda quando, per motivi ancora da accertare, è improvvisamente scivolato dal lucernaio, a causa del cedimento del vetro. L'uomo, prima di morire, ha fatto un volo di quasi 8 metri, per poi cadere al suolo. La vittima risulterebbe essere il rappresentante della Eco Edil di Rimini. L'operaio, al momento dell'incidente, stava sostituendo la copertura dell'azienda, assieme ad altri due dipendenti.

Intervenuti i sanitari del 118 con tanto di ambulanza, elicottero ed auto-medica che, tuttavia, non hanno potuto fare nulla per salvare il povero sventurato. Numerose le manovre di rianimazione effettuate sul corpo dell'operaio, che purtroppo non ha mai ripreso conoscenza. Giunti sul posto anche i militari dell'Arma che hanno iniziato a indagare sulle dinamiche dell'accaduto. È in corso, inoltre, l'ispezione da parte della Medicina del Lavoro dell'Ausl.

Pare inoltre che fossero stati installati diversi sistemi di sicurezza sul luogo dell'incidente. Gli accertamenti da parte degli inquirenti sono atti a controllare se tali sistemi siano stati disposti in maniera tale da evitare la salita su un punto debole, non abbastanza spesso da reggere il peso di un essere umano. Il pm di turno è stato informato di quanto accaduto in provincia di Ravenna e resta solo da capire se nelle prossime ore sarà deciso il sequestro (o meno) dell'area teatro della tragedia. Al momento non risultano esserci ulteriori informazioni riguardo l'episodio. Le indagini proseguono.