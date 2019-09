La denuncia: "Scartata dal colloquio perché nera"

Un post amareggiato per denunciare un altro episodio di razzismo. " Sono coniugato con una meravigliosa ragazza di colore appena stata oggetto di una gravissima discriminazione razziale" scrive così su Facebook Mariano Mura, impiegato comunale di Nuoro, raccontando cosa è accaduto alla moglie Khady Ndior, di origini senegalesi, scartata ad un colloquio perché il colore della sua pelle avrebbe potuto " disturbare la serenità degli ospiti ".

Secondo la ricostruzione della coppia sposata da tre anni, fatta all'emittente televisiva locale "Videolina", la donna si è candidata per un posto come cameriera in un ristorante di Fonni in provincia di Nuoro. " Si è presentata - scrive Mariano sul post - insieme ad altre 49 ragazze dal colore neutro. La professionalità della donna selezionatrice, molto attenta ai particolari, ha fatto in modo che percepisse la pericolosità del diverso ritenendo che la cosa avrebbe potuto turbare la sensibilità degli invitati". A causa del colore della pelle l'Agenzia che si occupava della selezione del personale del ristorante avrebbe perciò respinto, unica tra le 50 candidate, la donna, che aveva peraltro già esperienza come cameriera.

Nell'intervista, Khady, che ha preferito non farsi riprendere in volto, racconta l'esperienza come un dolore e un dispiacere che non riesce a descrivere. Ma ha poi rivelato come non fosse la prima volta che subiva un trattamento del genere: " A Nuoro sono stata accolta come una figlia ma non nascondo il fatto che mi è spesso capitato, soprattutto nei paesi limitrofi, di non poter lavorare per via della mia pelle".