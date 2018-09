Immigrato rapina una 20enne. E mentre scappa la accoltella

Venerdì sera, a bordo del treno della linea Milano- Lecco, una ragazza di 20 anni è stata aggredita, rapinata ed accoltellata da un uomo poi fuggito.

Intorno alle 21, mentre il convoglio si trovava nei pressi di Olginate, nella provincia di Lecco, la giovane è stata avvicinata da uno sconosciuto che, con forza, le ha strappato lo smartphone dalle mani. Non contento, il malvivente - definito dalla giovane un nordafricano - ha estratto dalla tasca un coltello e lo ha puntato in direzione della 20enne, ordinandole di dargli tutti i soldi che aveva nel portafogli.

Nonostante la situazione di pericolo, la giovane ha avuto il coraggio di reagire opponendosi alle minacce del rapinatore. L’uomo, probabilmente colto alla sprovvista, si è innervosito ed ha accoltellato la vittima colpendola con un fendente alla mano sinistra.

Il malvivente è sceso subito dal convoglio e ha fatto perdere le proprie tracce mentre la ragazza, medicata direttamente sul posto dai sanitari del 118, ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che, dopo aver raccolto la testimonianza della 20enne, sono sulle tracce dell'aggressore.

In merito a questa vicenda ha fatto sentire la propria voce anche Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale della Regione Lombardia: “La linea ferroviaria Milano Lecco si dimostra per l'ennesima volta tratta ad alto rischio, dove per giovani donne e non solo corrono rischi altissimi e inaccettabili ogni volta che salgono su un treno” .