Realiti, insulti choc in diretta contro Falcone e Borsellino: la Rai apre inchiesta

"La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2, in diretta" . È quanto si legge in una nota ufficiale dell'emittente pubblico radiotelevisivo, che annuncia anche di aver "avviato un'istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda" .

Spieghiamo. Durante una puntata della nuova trasmissione di Enrico Lucci - in onda in prima serata, di mercoledì, sulla seconda rete – un ospite ha osannato il proprio parente mafioso, in carcere al 41bis, e pronunciato frasi ingiuriose e offensive contro i due magistrati uccisi dalla Mafia.

Un cantante catanese, parlando dei due giudici, aveva detto: "Queste persone che hanno fatto queste scelte di vita, le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce, ci deve piacere anche l'amaro" .

"Direttore di Rete, conduttore, autori sono stati ampiamente sensibilizzati sulla necessità di porre la massima attenzione sulla scelta degli ospiti, delle tematiche e sulla modalità di trattazione di argomenti sensibili; in coerenza con quanto ogni giorno la Rai testimonia attraverso programmi, eventi speciali e fiction dedicati alla sensibilizzazione della collettività contro la criminalità organizzata e a sostegno della memoria dei tanti martiri delle mafie" , si legge ancora nel comunicato Rai, che sceglie il pugno duro contro l'increscioso episodio.

La prima puntata del format dell’ex "iena", peraltro, non è partita col botto, anzi: il programma ha raccolto appena 428.000 telespettatori, pari a un risicatissimo 2,45% di share. Realiti, ora, andrà in onda il mercoledì in seconda serata e non più in diretta.

