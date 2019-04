Recuperata in Spagna una scultura rubata a Roberto Benigni

Ci sono anche una statua rubata nell'abitazione dell'attore Roberto Benigni e un'altra scultura trafugata da Villa Borghese a Roma tra le opere recuperate di recente, anche all'estero, dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. In particolare, si tratta di una scultura romana del II secolo che era stata rubata nella villa dell'attore a Roma nel 2010.

Grazie alla maxi indagine condotta dagli investigatori spagnoli è stato ritrovato anche un bassorilievo dei fratelli Della Robbia della fine 1400 che era stato rubato quasi 50 anni fa in Toscana da una chiesa di Scansano, in provincia di Grosseto.

Domani, 17 aprile, alla caserma La Marmora, in via Anicia 24 a Roma, sede del comando carabinieri tutela patrimonio culturale, alla presenza del ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, il generale di brigata Fabrizio Parrulli, comandante carabinieri tutela patrimonio culturale, presenterà alla stampa il resoconto dell'attività operativa del Comando, per il 2018. A completare l'esposizione, inoltre, sarà possibile visionare un bassorilievo dei Della Robbia, tra i più importanti scultori del 1400, rubato quasi cinquant'anni fa in Toscana.