Con il reddito di cittadinanza lavorava a nero in cantiere abusivo

Lavorava a nero in cantiere ma in tasca aveva la carta del reddito di cittadinanza.

È successo a Realmonte, piccolo centro alle porte di Agrigento, dove è stato scoperto l'ennesimo caso di truffa ai danni dell'Inps. L'uomo, un muratore di Montallegro, è stato scoperto mentre lavorava a nero per realizzare una veranda in un cantiere abusivo che si trovava in contrada Pergole. I carabinieri, impegnati in un'operazione di contrasto all'abisivismo edilizione nella zona, hanno denunciato proprio per abusivismo 4 persone e fra queste il muratore "disoccupato" ma col sussidio dell'istituto pensionistico.

Sono oramai una dozzina i casi segnalati dalle forze dell'ordine in Sicilia nell'ultimo mese tra cui i tre casi di truffa, scoperti in un colpo solo nel Catanese la scorsa settimana, oltre ai quattro a Salina all'inizio del mese e i due casi nel palermitano.

Ora l'uomo, oltre che per abusivismo edilizio, dovrà rispondere anche di truffa ai danni dell'Inps.