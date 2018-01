Reggia di Caserta, addobbatore a cavalcioni su un leone: è polemica

A cavalcioni sul leone posto sul grande scalone che conduce agli Appartamenti Storici. Un fioraio è stato immortalato così mentre era intento ad addobbare la struttura di fiori bianchi in vista del matrimonio di Angela Ammaturo, ad del marchio di moda Frankie Morello. La foto, scattata all'interno della Reggia di Caserta, ha scatenato le polemiche sui social.

A lanciare il caso, con un post su Facebook, è stata Camilla Sgambato, deputata del Pd. La foto dell'addobbatore in piedi sulla statua ha attirato l'attenzione del web. Alcuni utenti hanno giudicato la scena orribile, una "grande pacchianata", altri invece hanno fatto i complimenti al direttore della Reggia, Mauro Felicori, cui viene riconosciuto il lavoro di rilancio e lo hanno incitato ad andare avanti.

Il direttore del monumento patrimonio dell'Unesco ha dichiarato che verificherà "cosa non ha funzionato nella vigilianza" e ha scritto sul suo profilo social: "Da quando vivo al Sud trovo spesso le chiese piene di fiori preparati per una cerimonia, e mi esaltano i profumi, i colori, l'attesa che già si percepisce di una gioia collettiva; ecco perché ho autorizzato l'infiorata dello scalone in occasione del recente matrimonio, ho pensato che non dispiacesse ai visitatori, anzi; per il resto la festa non si è svolta negli appartamenti museali, ma negli spazi destinati agli eventi, come tanti altri congressi che nessuno ha notato".

Infatti, la Sala Romanelli, "affittata" per il matrimonio, non fa parte delle stanze museali e viene spesso utilizzata per eventi, come convegni, congressi, cui seguono banchetti o serate di gala spesso anche con un numero di invitati superiore ai 250 presenti al matrimonio.