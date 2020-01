Reggio Calabria, 16enne muore per meningite

Una ragazza di 16 anni è morta a Reggio Calabria, per un caso di meningite. A darne notizia è stata la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano che, in una nota, ha espresso " tristezza per la scomparsa della giovane ed il cordoglio ai suoi familiari ".

La ragazza, secondo quanto riporta l'ospedale, era arrivata al pronto soccorso intorno alle 11.30 della scorso domenica, " dopo che da alcuni giorni era iniziata la sintomatologia ". Subito ricoverata in pediatria, le condizioni della 16enne si sono subito mostrate critiche e si sono velocemente aggravate, a causa di una " severa insufficienza multiorgano ed una grave coagulopatia da consumo ". Alle 14 dello stesso giorno, i medici hanno avviato le manovre rianimatorie che, secondo quanto riporta Agi, sono state ripetute e prolungate. Ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare ed è morta di meningite. La mattina dopo, i dottori hanno effettuato la diagnosi definitiva, dopo gli accertamenti in laboratorio.

La ragazza è morta per " sepsi meningococcica microbiologicamente accertata ", una malattia che ha un'elevatissima mortalità, anche nei casi in cui viene riconosciuta e trattata in tempo. La direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ha rivolto un appello, dopo aver spiegato le cause che hanno portato alla morte della giovane 16enne: " Evitare ogni ingiustificato allarmismo, considerato che il contagio di questa patologia si realizza solo attraverso un contatto stretto e prolungato con una persona colpita dall'infezione ".