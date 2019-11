Reggio Calabria, minaccia e aggredisce i genitori: arrestato

Terribile storia quella che arriva dalla provincia di Reggio Calabria, dove un 35enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori, minaccia e danneggiamento nei confronti dei suoi anziani genitori. I carabinieri della stazione di Roccella Jonica, comune in provincia di Reggio Calabria, hanno fermato l’uomo nella serata di sabato 16 novembre. Il giovane avrebbe in diverse occasioni assalito i genitori, l’ultimo episodio ha portato finalmente al suo arresto. Da quanto emerso in seguito alle indagini condotte dai militari, la prima aggressione sarebbe avvenuta martedì 5 novembre, quando l’uomo, una volta entrato nell'abitazione dei familiari ha distrutto una cristalliera e buttato giù dal balcone diversi oggetti presenti nell’appartamento, come mobili e vasi. Poco più di una settimana dopo, mercoledì 13 novembre, si sarebbe verificato un fatto simile al precedente, ma ben più grave.

Minaccia di morte gli anziani genitori

Il giovane in quella occasione aveva infatti afferrato un coltello con il quale aveva minacciato di morte i due anziani. Subito dopo se la sarebbe presa con la madre, picchiandola al capo, al labbro e sferrandole pugni al fianco. Stessa storia il giorno seguente, quando l’uomo si è presentato davanti all’abitazione e ha cominciato a urlare minacce di morte cercando di buttare giù la porta di ingresso. Sabato sera il culmine dell’aggressione: il 35enne ha tentato di entrare a forza nella casa dei genitori che erano però riusciti a barricarsi al suo interno.

La furia contro l'auto del padre

Non riuscendo ad accedere, ha quindi rivolto tutta la sua rabbia contro la vettura del padre, una fiat punto di colore bianco, parcheggiata nel cortile del condominio. Da quanto emerso il figlio si sarebbe accanito sulla carrozzeria dell’automobile, danneggiandola e ammaccandola usando un bastone e un manico di scopa. Durante la sua furia avrebbe anche distrutto il lunotto posteriore. Mentre sfogava la sua rabbia, continuava a urlare minacce nei confronti dei genitori.

L'arresto in provincia di Reggio Calabria

Sabato sera sono però intervenuti i carabinieri di Roccella Jonica che hanno fermato l’aggressore, riuscendoci prima che l’episodio si trasformasse in tragedia. Trasferito in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di atti persecutori, minaccia e danneggiamento nei confronti delle sue vittime. L’uomo è risultato essere già noto alle forze dell’ordine per reati precedenti contro la persona e il patrimonio. Il 35enne è stato poi portato nel carcere di Locri.