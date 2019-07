Reggio Calabria, paura al "Maxi Brico": romeno tenta di rapire bimbo

Tanta paura martedì sera all'interno del parcheggio del "Maxi Brico" di Reggio Calabria, dove un bimbo di cinque anni è stato sottratto alla famiglia da un cittadino straniero, che ha cercato di scappare portandolo via con sè.

L'episodio intorno alle ore 19:00, nel sopracitato centro di viale Calabria. Dopo avere fissato a lungo il bambino, l'extracomunitario, un 47enne romeno, è riuscito ad afferrarlo, strappandolo dalle braccia della madre. Inutili i tentativi della donna di riprendersi il figlio. Il rapitore, più forte di lei, è riuscito a fuggire con il minore, correndo in strada.

Le grida disperate della donna hanno fortunatamente richiamato l'attenzione del marito che, compresa la situazione di estremo pericolo, è corso dietro al romeno, seguito da altre persone che si trovavano nel parcheggio. Mentre qualcuno provvedeva a contattare le forze dell'ordine, il padre del piccolo è riuscito a fermare lo straniero, aiutato anche da tutti coloro che erano accorsi per supportarlo. Trovatosi letteralmente circondato, il romeno ha evitato il linciaggio della folla per un soffio.

Sul posto, infatti, sono sopraggiunti gli agenti della questura di Reggio Calabria, che hanno allontanato i civili ed arrestato il 47enne, accusandolo di sequestro di persona.

Condotto in centrale per le pratiche di identificazione, l'uomo è finito dietro le sbarre del carcere, in attesa di giudizio. Gli inquirenti dovranno basarsi soltanto sul racconto dei testimoni per ricostruire le dinamiche della vicenda, in quanto il centro commerciale sopra menzionato non dispone di videocamere di sorveglianza.

Resta inoltre da stabilire se il romeno abbia già predenti di questo tipo alle spalle, e se sia affetto o meno da disturbi psichici.