Reggio Emilia, giovane barista uccisa. È caccia all’uomo

Un tragico delitto si è verificato questa sera, giovedì 8 agosto, a Reggio Emilia. Una giovane barista è stata uccisa nel bar dove lavorava. L’assassino sarebbe scappato subito dopo averla accoltellata a morte. Le Forze dell’ordine stanno indagando, intanto è caccia all’uomo in tutta la zona. Verso le 18 di oggi un uomo sarebbe entrato nel bar Moulin Rouge in via XX settembre, nella periferia di Reggio Emilia, nella zona dell’ex Foro Boario e avrebbe inferto diverse coltellate a Hui Zhou, barista 25enne di origini cinesi.

Secondo le prime informazioni degli uomini della Squadra Mobile giunti sul luogo del delitto, si tratterebbe di un 50enne probabilmente straniero, questa almeno la descrizioni di alcuni presenti. Sul posto anche gli agenti della Questura di Reggio Emilia, il personale del 118 su un’auto medica e la Polizia Locale. I sanitari hanno solo potuto constatare la morte della ragazza, quando sono arrivati era già morta. Gli agenti si stanno occupando dei rilevamenti del caso e di raccogliere più informazioni possibili da eventuali testimoni. Gli inquirenti avrebbero raccolto la testimonianza di due clienti presenti nel bar al momento della tragedia.

L’assassino, una volta entrato improvvisamente nel locale, sarebbe andato dietro al bancone e avrebbe colpito la vittima con diverse coltellate, almeno una decina. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Importanti saranno anche i video registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Le Forze dell’ordine stanno dando la caccia all’uomo in tutta Reggio e provincia. Secondo alcune indiscrezioni la giovane sarebbe morta sul colpo. Ancora da chiarire se la donna conoscesse il suo assassino.