Reggio Emilia, i regali dei parenti non bastano e due sposi non pagano il pranzo di nozze

Per il loro matrimonio avevano pensato a tutto: invitati, location, menù di nozze. Ciò a cui, forse, una coppia di sposi non aveva pensato era di prendersi una denuncia per insolvenza fraudolenta. È accaduto a Sant'Ilario, un paese in provincia di Reggio Emilia, dove un 30enne e una 22enne di Modena sono stati raggiunti dai carabinieri per non aver coperto tutte le spese previste per pranzo nuziale.

Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, l'impegno preso dai due ragazzi a saldare gli oltre 3mila euro rimanenti dal conto del banchetto dopo il matrimonio non sarebbe stato onorato e il ristoratore, a quel punto, avrebbe formalizzato la denuncia nei confronti dei coniugi. L'episodio risale alla fine di settembre, quando il titolare del locale, terminata la festa, ha chiamato il 112 dopo aver rilevato l'ammanco, senza alcuna garanzia di ristoro da parte della coppia.

All'arrivo dei militari, i due ragazzi avrebbero tentato di giustificarsi, sostenendo che i regali di nozze ricevuti dai parenti non erano bastati a coprire i costi della festa e che avrebbero saldato il loro debito nel più breve tempo possibile. Ma siccome a distanza di tempo la somma non era ancora stata consegnata, il ristoratore ha deciso di sporgere denuncia nei loro confronti.