Reggio Emilia, sfonda il timpano a ex moglie con gli schiaffi: denunciato

Episodio di violenza a Reggio Emilia, dove una 41enne si è resa vittima di un'aggressione da parte del suo ex marito. Sebbene la coppia fosse divorziata, l'uomo conviveva con lei poiché non aveva alcuna intenzione di lasciare casa. Il caso risale al mese scorso quando il 58enne - residente a Castelnovo Sotto - ha prima sfondato il timpano all'ex moglie a suon di schiaffi e poi l'ha rinchiusa in casa per impedirle di ricorrere alle cure mediche del caso.

Scatta la denuncia

I carabinieri della stazione locale hanno provveduto a denunciarlo per i reati di lesioni personali aggravate e sequestro di persona. Quest'ultima perché l'uomo si era avvalso del figlio minore per chiudere la porta di casa dall'esterno; inoltre aveva tolto le chiavi di casa per tenerla chiusa fino a quando poi non sono arrivati i carabinieri allertati dal 112, a cui era giunta segnalazione da parte della vittima.

L'accusa di lesioni aggravate trova le basi nell'episodio peggiore: nel corso di un litigio nato per futili motivi, l'ha presa a schiaffi all'altezza del viso e della guancia destra, l'ha afferrata per la gola le ha cagionato lesioni personali consistite in contusione al volto e perforazione del timpano con una prognosi di 30 giorni.

La Procura, condividendo con le risultanze investigative dei carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Reggio Emilia l'applicazione nei confronti del 58enne della doppia misura cautelare di allontanamento dell'uomo dalla casa e del divieto di avvicinamento all'ex moglie, una operaia 41enne, prescrivendogli di non avvicinarsi a più di 150 metri da tutti i luoghi frequentati dalla stessa e vietandogli di comunicare con la stessa.